Kritik an Tiwag-Millionenhilfe für die Tiroler Landes-Hypo

Innsbruck – Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern hält das Land Tirol sein Familiensilber seit Jahrzehnten eisern zusammen. Nach wie vor gehören jeweils 100 Prozent des landeseigenen Energieversorgers Tiwag und der Hypo Tirol Bank dem Land. Daran soll sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern. Was bleibt, ist allerdings ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen den verschiedenen Interessenlagen.

Für den Bundesrechnungshof (RH) zeigt sich dieser Rollenkonflikt besonders im Zusammenwirken von Land Tirol und Tiwag. Da prallen die wirtschaftspolitischen Vorhaben des Landes, die maßgeblich durch Dividendenzahlungen der Tiwag erfolgen, auf das Unternehmensinteresse des Energieversorgers an eigenen Investitionsvorhaben. Als die Hypo Landesbank wegen des Kreditdebakels in Italien dringend Eigenkapital benötigte, schüttete die Tiwag 2011 bekanntlich auf Wunsch der Politik eine Sonderdividende in Höhe von 220 Millionen Euro zur Unterstützung der Hypo Landesbank an das Land aus.