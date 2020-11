Mit der Schwäche leben, die unheilbar bleibt: Osttiroler macht anderen Mut

Lienz – Man sieht den Betroffenen nicht an, dass sie mit einer Einschränkung leben müssen: Hörschwäche bleibt einem verborgen, bis man darauf aufmerksam gemacht wird. „Dieses Leiden kann das soziale Leben stark beeinträchtigen, weil man die Umwelt schlechter wahrnimmt und sich dafür schämt“, erklärt Reinhold Pölsler. Der pensionierte ehemalige Mitarbeiter im Außenministerium in Wien hat sich vor zehn Jahren in Lienz niedergelassen. Seit dieser Zeit bietet Pölsler sein Fachwissen auch wöchentlich in einer Hörberatung im Bildungshaus Osttirol an – kostenlos. „Dabei ist jeder willkommen, Betroffene genauso wie Angehörige, die jemandem in ihrem Umfeld behilflich sein möchten.“ Seit seiner Kindheit ist der leidenschaftliche Chorsänger selbst von einer Hörschwäche betroffen. Außerdem leitet er die Arbeitsgruppe „Barrierefreie Kirchen“ der Diözese Innsbruck.