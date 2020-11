Zahl der Toten nach Erdbeben in der Türkei auf 51 gestiegen

Zwei Tage nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Todesopfer in der Westtürkei auf 51 gestiegen. Das sagte der türkische Vize-Präsident Fuat Oktay am Sonntag in Izmir. Von mehr als 800 Verletzten seien rund 200 noch in Behandlung, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Es gebe weiterhin Nachbeben.