Großbaustelle bei Zammer Südtiroler Siedlung geht ins Finale

Bauleiter Christian Rauth, Geschäftsführer Hannes Gschwentner und Bürgermeister Siegmund Geiger beim Spatenstich in der Unterengere.

Zams – Eine Großbaustelle der Neuen Heimat Tirol in Zams geht ins Finale. Bis 2022 soll die Südtiroler Siedlung komplett erneuert werden. Kürzlich wurde nun ein weiterer Bauabschnitt mit 36 Wohnungen übergeben. 6,2 Millionen Euro kostete die Umsetzung.

Inzwischen hat die Neue Heimat ein weiteres Projekt in Zams in Angriff genommen. In der Unterengere entsteht eine Wohnanlage mit zwölf Mietwohnungen. Auch sie soll 2022 fertig werden. (TT, mr)