Flucht aus der Zwischenwelt: Autor Hamed Abboud im TT-Interview

Herr Abboud, Sie stammen aus Syrien, haben 2012 Ihr Land auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg verlassen. Nach Stopps in Ägypten und in der Türkei sind Sie 2014 zu Fuß nach Österreich geflüchtet. Wie kann man das schaffen?

Abboud: Die ersten sechs Monate waren wir in einem Flüchtlings-Camp in der Nähe von Oberwart im Südburgenland isoliert untergebracht, das war eine schwierige Zeit. Dann kam eine Frau zu uns, um uns zu helfen und unterstützen. Und so fing der Kontakt zur Bevölkerung an. Ich bemühte mich, rasch Deutsch zu lernen. Wenn man sich unterhalten kann, verliert man die Angst vor dem Fremden. Die Bewohner haben meinen Bruder und mich herzlich empfangen, ihre Häuser und Herzen geöffnet. Das Gefühl des Fremdseins wich, das Gefühl von Zugehörigkeit wuchs. Ich fühlte mich wie ein Burgenländer und blieb zwei Jahre dort, ehe ich aus beruflichen Gründen nach Wien übersiedelte.

Abboud: Das Buch fand Beachtung, und ich war oft zu Lesungen im deutschsprachigen Raum unterwegs. Gab es keine Lesungen, arbeitete ich in der IT-Branche, ich hatte dieses Fach in Syrien studiert, oder als Barkeeper. Ich hatte viel Glück und vier Frauen, die wie Mütter für mich sind: meine eigene Mutter Noura, die mit meiner Schwester in Frankreich Zuflucht fand, sowie drei Frauen in Österreich und in der Schweiz, Ingrid, Renate und Helga. Was soll da noch schiefgehen?