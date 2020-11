Regierungspartei gewann Parlamentswahl in Georgien

Bei der Parlamentswahl in Georgien zeichnet sich offiziellen Angaben zufolge ein Sieg der seit acht Jahren regierenden Partei Georgischer Traum ab. Die Partei mit ihrem Vorsitzenden, dem Milliardär Bidsina Iwanischwili, kommt demnach auf 54,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das sagte die Chefin der Zentralen Wahlkommission, Tamar Schwania, am Sonntag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse. Die Opposition will die Wahl nicht anerkennen.