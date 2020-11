Mangelnde WSG-Effektivität vor dem Tor: Alles eine Frage der Konzentration

Wattens – Salzburg-Coach Jesse Marsch ist ein freundlicher Zeitgenosse – und deshalb sagte der US-Amerikaner nach dem 5:0 über die WSG Tirol: „Ich war überrascht, dass Wattens so mutig gespielt hat, so offensiv. Kompliment, sie haben gut gespielt.“

Das kann man durchaus so sehen – nur davon konnte und wollte sich Trainer Thomas Silberberger am Tag danach nichts kaufen: „Die Enttäuschung ist riesengroß. Nach dem dritten Tor sind wir auseinandergebrochen, es ist genau das passiert, wovor ich die Mannschaft gewarnt habe.“ Da waren zum einen die ersten zwei Gegentore („Die waren brutal billig, das war eine Katastrophe, wie wir da verteidigt haben“), eine erneut von Yeboah vergebene Riesenchance beim Spielstand von 0:1 und einige Kontersituationen, die „katastrophal“ zu Ende gespielt wurden. „Und dann kommt so ein Ergebnis heraus.“

Diesen müssen die Wattener schnellstens frei bekommen, denn schon am kommenden Wochenende wartet das Gastspiel beim formstarken SKN St. Pölten. „Da sollten und müssen wir punkten, sonst kommen wir vor der Länderspielpause in ein Fahrwasser, in das wir nicht hineinwollen.“ Es soll in der NV-Arena Punkte geben, nicht „nur“ Lob. Denn warme Worte sind zu wenig für den Klassenerhalt.