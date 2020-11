Tödlicher Verkehrsunfall in Kärnten

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonntag in Kärnten ereignet. Gegen 12.30 Uhr gelangte der Pkw einer 31-Jährigen aus Villach auf der Rosegger Landesstraße L52 von St. Niklas kommend in Richtung Rosegg (Bezirk Villach-Land) in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam es laut Polizei zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto. Ein 24-jähriger Fahrzeuginsasse im Auto der 31-Jährigen erlitt dabei tödliche Verletzungen.