Tausende fordern nach Wahl in Georgien neue Abstimmung

Georgien droht nach der Parlamentswahl eine erneute politische Krise: Nachdem die Regierungspartei Georgischer Traum den Wahlsieg für sich beanspruchte, demonstrierten am Sonntag in der Hauptstadt Tiflis tausende Oppositionsanhänger für vorgezogene Neuwahlen. Sie folgten damit einem Aufruf von Oppositionsführer und Ex-Präsident Michail Saakaschwili, der der Regierungspartei „massive“ Wahlfälschung vorwarf.

„Alle Oppositionsparteien in Georgien sind geeint in der Entscheidung, nicht in das neue Parlament einzuziehen“, kündigte Nika Melia von Saakaschwilis Partei Vereinigte Nationale Bewegung (UNM) vor den Demonstranten einen Boykott an. Die Opposition werde kämpfen, bis sie vorgezogene Neuwahlen durchsetze, fügte der Politiker hinzu und kündigte weitere Proteste für kommenden Sonntag an.