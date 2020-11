69 Todesopfer in der Westtürkei nach Erdbeben

Zwei Tage nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Todesopfer in der Westtürkei auf 69 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Sonntagabend. Von mehr als 800 Verletzten seien rund 200 noch in Behandlung, hatte Afad bereits am Vormittag mitgeteilt. Zugleich verbrachten Menschen, die nicht in ihre beschädigten Häuser zurückkehren konnten, die zweite Nacht in Folge in Notunterkünften.