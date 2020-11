Richard Carapaz holt Vuelta-Führung zurück

Ex-Giro-Sieger Richard Carapaz hat am Sonntag auf den steilsten Rampen der Spanien-Radrundfahrt die Führung in der 75. Auflage zurückerobert. Der Ineos-Radprofi aus Ecuador nahm dem zuvor zeitgleichen Vorjahresgewinner Primoz Roglic im Schlussanstieg der 12. Etappe zum Angliru-Pass zehn Sekunden ab und setzte sich mit diesem Vorsprung an die Spitze. Den Tagessieg sicherte sich der Brite Hugh Carthy, der vom vierten auf den dritten Gesamtrang kletterte.