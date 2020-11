Internationale Film Festival Innsbruck: Kraftakt gegen doppeltes Pech

Innsbruck – Die Viennale hatte Glück. Das Wiener Filmfestival ging am Sonntagabend – gut 24 Stunden vor Inkrafttreten der jüngsten Seucheneindämmungsmaßnahmen – zu Ende. 42.000 Besucherinnen und Besucher wurden an elf Festivaltagen gezählt. Bislang bekannte Corona-Cluster: null.

Festivaldirektorin Anna Ladinig übt sich notgedrungen in Galgenhumor. „Unsere zweite Punktlandung“, sagt sie. Ladinig leitet das traditionsreiche Festival seit Anfang des Jahres. Kurzfristiges Um- und Neudenken gehört für sie und ihr Team seither zum Tagesgeschäft: Zweimal wurden Film- und Diskussionsveranstaltungen, Raum- und Zeitpläne sowie Gästelisten an die jeweils geltenden Vorgaben angepasst. Zweimal ein inhaltliches und grafisches Konzept entwickelt, das Filmkunst abseits gängiger Kino-Konfektion vermitteln soll. Und zweimal Sicherheitsmaßnahmen erprobt, die auch in pandemischen Zeiten Kinobesuche ermöglichen. Finanziell war die doppelte Vorbereitungsarbeit ein Kraftakt. Die öffentliche Hand – Stadt, Land und Bund – fördern das Festival mit rund 145.000 Euro. „Uns wurde zugesichert, dass wir nicht auf etwaigen Schulden sitzen bleiben“, sagt Ladinig.