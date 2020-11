„The Comey Rule“: Der Mafiaboss aus dem Oval Office

Die Miniserie „The Comey Rule“ wirft nun ein neues Licht auf den Ex-Geheimdienstleiter. Der pünktlich zur heutigen US-Wahl auf Sky gestartete Zweiteiler basiert auf den Aufzeichnungen, die Comey 2018, nur wenige Monate nach seiner Entlassung, in seinen Memoiren „A Higher Loyalty“ veröffentlichte. Daraus spann Regisseur Billy Ray eine auf zwei Jahre verdichtete Erzählung. Verkörpert wird Comey von Jeff Daniels, der nach dem Ulk-Film „Dumm und Dümmer“ zuletzt vermehrt staatstragende Rollen, u. a. in Aaron Sorkins „The Newsroom“, übernahm. In „The Comey Rule“ gibt er den idealistischen Patrioten, für den die Glaubwürdigkeit des FBI oberstes Gebot ist.

Sein Gegenspieler ist Donald Trump (Brendan Gleeson), mehr Mafiaboss denn Präsident. So lernt ihn der Zuseher in der zentralen Dinnerszene, bei der Trump von Comey absolute Loyalität fordert, kennen. Der FBI-Direktor aber ermittelte damals zu russischer Einmischung in den Wahlkampf. Und gewissermaßen auch gege­n Trump selbst. Wenige Tage später wurde Come­y gefeuert, für Trump war er nicht loyal genug. In der Miniserie wird Comey zum Helden – trotz Extra­schuss Pathos sehenswert. (bunt)