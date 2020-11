Corona-Beschränkungen in Deutschland in Kraft

In Deutschland sind mit dem Montag überall härtere Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Unter anderem ist der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Menschen aus zwei Hausständen erlaubt, höchstens aber zehn Menschen. In Frankreich beginnt der richtige Lockdown auch erst am Montag, weil die Menschen am Wochenende noch aus den Ferien zurückgekehrt sind. Nun werden die Ausgangsbeschränkungen verstärkt kontrolliert.