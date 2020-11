Dreijährige 65 Stunden nach Beben aus Trümmern gerettet

65 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Türkei ist ein dreijähriges Mädchen geborgen worden. Auf Fernsehbildern war die Rettung des Mädchens zu sehen. Helfer trugen das Kind in ein Krankenzelt. Ebenfalls aus den Trümmern geborgen wurde eine 14-Jährige. Die Jugendliche war demnach 58 Stunden verschüttet. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei stieg unterdessen auf 79, hunderte Menschen wurden verletzt. In Griechenland kamen zwei Menschen ums Leben.