Osttiroler Innos GmbH sucht neuen Geschäftsführer

Lienz – Die Gesellschaft für Innovation und Entwicklung in Osttirol, kurz Innos, soll spätestens mit 1. Juli 2021 eine neue Person an der Spitze haben. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat Richard Piock diese Aufgabe wahrgenommen, doch nun will sich der 73-Jährige zurückziehen. Die Stelle wird demnächst ausgeschrieben. Anders als bei Piock, der diese Funktion ehrenamtlich ausübt, ist die Geschäftsführung zukünftig mit einer Bezahlung verbunden.