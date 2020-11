Wörgl: Ein weiterer Schritt in Richtung Fußgängerzone

Wörgl – Am Donnerstagabend soll bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Wörgl das Projekt Fußgängerzone einen großen Schritt weiter nach vorne machen. Auf der Tagesordnung steht der Punkt „Antrag Verordnung einer Fußgängerzone in der Bahnhofstraße“. Gemeint, so Bürgermeisterin Hedi Wechner, ist der Abschnitt von der Kreuzung mit der Fritz-Atzl-Straße bis zur Kreuzung Angatherweg-Poststraße, also der untere Teil der Bahnhofstraße. Dabei soll der Ausschuss eine Empfehlung für die Umsetzung gegeben haben.