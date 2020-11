Nach 22 Jahren: Pollinger Ortschef Jäger zurückgetreten

Polling – Nach 22 Jahren im Amt ist die Ära des Pollinger Langzeitbürgermeisters Gottlieb Jäger (Allgemeine Bürgerliste) nun zu Ende gegangen. Wie die Gemeinderäte am Montag erfuhren, hat Jäger bereits am 24. Oktober seinen schriftlichen Amtsverzicht abgegeben, dieser wurde mit 1. November rechtskräftig.

„Wenn gewünscht“, steh­e sie „auf alle Fälle“ für eine Kandidatur bereit, erklärt Roth­bacher, die seit 1998 Gemeinderätin und seit 2004 Vizebürgermeisterin ist – also viel kommunalpolitische Erfahrung hat. Dazu werde es diese Woche aber noch einmal eine fraktionsinterne Besprechung geben. Jäger (der für keine Stellungnahme zu erreichen war, Anm.) habe schon länger angekündigt, dass er sich mit Erreichen des Pensionsalters zurückziehen werde, so Rothbacher. Große Projekte wie den Schul- und Kindergartenumbau oder den neuen Wasserhochbehälter habe er alle noch abgeschlossen, er übergebe die Gemeind­e auch finanziell „auf so starken Beinen, wie man es sich nur wünschen kann“.