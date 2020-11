St. Nikolaus soll „Wohlfühlort statt Durchzugsviertel“ werden

Innsbruck –Das Provisorium hatte für heftige Kontroversen bei Bürgern und Stadtpolitik gesorgt – doch grundsätzlich geht mit der nunmehrigen baulichen Umsetzung der Gehsteigverbreiterung in der Innsbrucker Innstraße ein langgehegter Wunsch aus dem Bürgerbeteiligungsprozess St. Nikolaus/Anpruggen in Erfüllung.

Und mit den neuen räumlichen Möglichkeiten soll in St. Nikolaus und dem angrenzenden Mariahilf generell frischer Wind Einzug halten. Genau dazu will der neu gegründete Verein „Wir am Inn“ beitragen, der sich als „Anlaufstelle für alle Bewohner und Unternehmer in unseren zwei Stadtvierteln“ positioniert, wie Vorstandsmitglied Wolfgang Burtscher erklärt.

Das erste Projekt, das der Verein der Stadtpolitik vorgeschlagen hat, steht unter dem Motto „Advent am Boulevard St. Nikolaus“ – und soll Covid-19-konform Akzente in der Vorweihnachtszeit setzen: Geplant sind laut Burtscher eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung „zur dezenten Unterstreichung unserer historischen Fassaden“, eine ebenso dezente Klanginstallation (in Kooperation mit dem ansässigen Plattenladen „Nabu Records“), eine wöchentliche Radiosendung auf „Freirad“, bei der Personen und Unternehmen am „Boulevard“ vorgestellt werden, sowie kombinierte Sitz- und Pflanzbänke für einen angenehmen Aufenthalt im Freien. „Die Tröge in den Bänken könnten im Winter mit Nadelgehölz bepflanzt werden, im Sommer zum Experimentierfeld für Schulen und Kindergärten werden“, regt Burtscher an. Auch flexibel einsetzbare Standln zur Unterstützung der ansässigen Unternehmen sind Teil des Konzepts.