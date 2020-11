Drogen-Rekordfund für Hongkongs Zoll

Mit mehr als 500 Kilogramm „Ice“ in Zementsäcken hat der Hongkonger Zoll seinen bisher größten Fund der synthetischen Droge Metamphetamin gemacht. Der Straßenwert wird auf umgerechnet 33 Millionen Euro geschätzt. Die Ladung war in einem Container auf dem Weg über Singapur nach Australien, wie der Zoll am Montag berichtete. Er stamme aus Mexiko, sei aber über Südkorea und Vietnam nach Hongkong gekommen.