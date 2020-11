Dezimierte ÖHB-Männer starten in EM-Qualifikation

Trotz sieben Absagen wollen Österreichs Handball-Männer am Mittwoch in Graz (20.25 Uhr/live ORF Sport +) mit einem Erfolgserlebnis gegen Außenseiter Estland in die EM-Qualifikation starten. Neben dem langzeitverletzten Star Nikola Bilyk fehlen mit Goalie Thomas Bauer, Janko Bozovic, Daniel Dicker, Alexander Hermann, Raul Santos, Robert Weber und Boris Zivkovic weitere sieben Stützen, Routinier Gerald Zeiner wird Rot-Weiß-Rot als Kapitän aufs Feld führen.