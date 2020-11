Ibiza-U-Ausschuss könnte in größeren Raum wandern

Der Nationalrat tritt am Dienstag zu Beginn der neuen Corona-Maßnahmen zu einer Sondersitzung zusammen. Auf das Hohe Haus wird die neue Lage bis dorthin kaum Einfluss haben, das könnte sich aber mit den Sitzungen im Ibiza-U-Ausschuss ändern. Während SPÖ und FPÖ zuletzt eine Sistierung erwogen hatten, soll das Geschehen aus Sicht von Grünen und NEOS weitergehen. Überlegt wird daher nun, ob der Ausschuss in einen größeren Raum verlegt wird.

In Parlamentskreisen war man am Montag optimistisch, eine Lösung finden zu können. Ein Wechsel in den Plenarsaal galt dabei als unwahrscheinlich, da es immer wieder zu Terminkollisionen etwa mit dem Bundesrat kommen würde. Weitere mögliche Ausweichquartiere werden aktuell im Hofburg-Komplex geprüft.