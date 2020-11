Wegen Geldnot: Parkstrafen aus dem System gelöscht

Eine Ex-Mitarbeiterin des Innsbrucker Magistrats gestand Amtsmissbrauch in 13 Fällen. Als Motiv nannte die 28-Jährige Geldnot. (Symbolfoto)

Innsbruck – Parkstrafen – für viele Autobesitzer ein Ärgernis, für eine (Ex-)Magistratsmitarbeiterin eine Versuchung. Anstatt die Erlagscheine für die eigenen Parksünden einzuzahlen, setzte sich 28-Jährige an den Dienstcomputer und überlistete das System. Mit bösen Folgen: Die Manipulation flog auf, die Frau verlor ihren Job als Vertragsbedienstete des Innsbrucker Stadtmagistrats. Und musste sich am Montag auch noch wegen Missbrauchs der Amtsgewalt am Landesgericht verantworten.