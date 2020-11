Jeder Ort hat eine Geschichte: Die Suche nach dem Platz zum Glücklichsein

Alles lief reibungslos in der familiär geführten bäuerlichen Gastwirtschaft in dem kleinen Südtiroler Dorf. Bis vor drei Jahren. Da florierte das Lokal plötzlich nicht mehr richtig, Eheprobleme stellten sich ein und dann erkrankte der Wirt und Familienvater auch noch an Leukämie. War das nur Pech oder Zufall?