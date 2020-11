Alaba erfuhr Bayern-Rückzug „aus den Nachrichten“

Ausgerechnet vor dem Auftritt in seiner Heimat ziehen die Bayern ihrem Publikumsliebling David Alaba im Vertragspoker die Daumenschrauben an. Der deutsche Fußball-Rekordmeister nahm das Angebot zur Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages öffentlichwirksam vom Tisch und will sich intensiver der Nachfolge-Suche widmen, wie Präsident Herbert Heiner erklärte. Alaba selbst will die Kunde wieder einmal „aus den Nachrichten erfahren“ haben.