Etliche Menschen von Rebellen in Äthiopien getötet

In Äthiopien hat eine Rebellengruppe den Behörden zufolge eine „Massentötung“ verübt. Am Sonntag sei es zu einem „brutalen Terrorangriff“ in der Oromia-Region gekommen, etliche Menschen seien getötet, entführt und verletzt worden, teilte die Regierung der Region am Montag mit. Die Zahl der Opfer wurde nicht genannt. Der Flügel der regierenden Prosperity Party in der Region Amhara sagte, Mitglieder der Bevölkerungsgruppe der Amharen seien Ziel des Angriffs gewesen.