Kunstwerk: Walschwanz rettet U-Bahn vor dem Absturz

Ein Kunstwerk hat in der Nähe von Rotterdam für den glimpflichen Ausgang eines Bahnunfalls gesorgt: Eine U-Bahn war in der Nacht auf Montag auf dem Abstellgleis über Halteblöcke hinausgeschossen und erst auf einer zehn Meter hohen Walschwanzskulptur zum Stehen gekommen. Ohne die Schwanzflosse wäre die Bahn mitsamt Fahrer ins Wasser gestürzt. Sinnigerweise heißt das Kunstwerk: „Vom Schwanz eines Wals gerettet“.

Was zu dem Unfall kurz nach Mitternacht in der kleinen Stadt Spijkenisse führte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Sicherheitsbehörde der niederländischen Provinz Südholland wurde eine Untersuchung eingeleitet und der Fahrer für seine Vernehmung in Gewahrsam genommen. Er war der einzige Insasse.