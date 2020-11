Zwei Kinder nach Erdbeben in der Türkei lebend geborgen

Knapp drei Tage nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis haben die Helfer zwei Mädchen aus den Trümmern ihrer eingestürzten Wohngebäude in der türkischen Stadt Izmir geborgen. 65 Stunden nach dem Beben zogen sie am Montag eine Dreijährige aus den Trümmern, wenige Stunden zuvor hatten sie bereits eine 14-Jährige gerettet.