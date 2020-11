900 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

Etwa 900 Geflüchtete sind binnen weniger Stunden auf Lampedusa eingetroffen. In der Nacht auf Montag erreichten zwölf Boote mit circa 670 Menschen die süditalienische Mittelmeerinsel. Am Sonntag hatten drei Boote mit über 200 Menschen Lampedusa erreicht. Die Migranten wurden von der Polizei lokalisiert, als sie bereits angekommen waren.

129 Personen gingen an Bord des Quarantäneschiffes „Suprema“, wo sie eine zehntägige Isolierungszeit verbringen werden. Die anderen Migranten befinden sich in dem Hotspot der Insel, der bereits stark überfüllt ist. Am Wochenende waren 400 Personen, meist Tunesier, an Bord von sieben Booten auf Lampedusa gelandet.