Terroranschlag in der Wiener Innenstadt

Bei einer Schießerei in der Wiener Innenstadt in der Nähe des Schwedenplatzes ist Montagabend zumindest ein Polizeibeamter getötet worden. Die Tat ereignete sich in der Nähe der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) und deren Synagoge. Ein Täter wurde nach einem Schusswechsel festgenommen, nach möglichen weiteren wird gefahndet. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem „augenscheinlichen Terroranschlag“. Medien berichten von drei bis acht Todesopfern.