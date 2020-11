Blutiger Terroranschlag in der Wiener Innenstadt

Österreich wird von einem Terroranschlag erschüttert. Eine Zivilperson wurde von den Attentätern getötet, mehrere weitere Passanten und ein Polizist wurden schwer verletzt, ehe einer der Täter von der Polizei gestellt und erschossen wurde. 15 Verletzte wurden in die Spitäler eingeliefert. Laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist der Terrorakt noch im Laufen. Insgesamt soll es sechs Schauplätze geben, einer davon in der Seitenstettengasse nahe der jüdischen Synagoge.

Man gehe aber von mehreren Tätern aus, so Nehammer. Er appellierte daher an die Bevölkerung daheim zu bleiben und die Straßen in der Bundeshauptstadt zu meiden. Es gebe in Wien keine regionale Eingrenzung der Gefahr.