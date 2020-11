Kanzler Kurz spricht von „widerwärtigem Terroranschlag“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Montagabend in einem kurzen TV-Statement den Einsatzkräften gedankt und den Angehörigen der Opfer versichert, dass man in Gedanken bei ihnen sei. Bei internationalen Partnern bedankte sich der Regierungschef für die angebotene Unterstützung. Wie davor Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte Kurz, dass nach wie vor mehrere Täter auf der Flucht seien. Den Anschlag nannte er „widerwärtig“.

„Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich meiachnen tiefes Mitgefühl ausdrücke“, so Kurz. Er bedankte sich auch bei der Spitze der Europäischen Union und den internationalen Partnern für ihr Mitgefühl und die Bekundungen ihrer Solidarität.