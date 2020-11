Blutiger Terroranschlag in der Wiener Innenstadt

Nehammer appellierte an die Bevölkerung daheim zu bleiben und die Straßen in der Bundeshauptstadt zu meiden. Es gebe in Wien keine regionale Eingrenzung der Gefahr. Der Minister bestätigte, dass das Feuer gegen 20.00 Uhr in der Seitenstettengasse eröffnet und dort ein Polizist schwer verletzt wurde. In der Folge hätten sich Gefechte am Morzinplatz, am Salzgries, am Fleischmarkt, am Bauernmarkt und am Graben entwickelt.