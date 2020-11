Bundesverwaltung arbeitet ab sofort im Homeoffice

Angesichts des seit Mitternacht geltenden Lockdowns arbeiten die Bediensteten der Bundesverwaltung ab sofort „weitestgehend“ im Homeoffice. Einen entsprechenden „Zirkulationsbeschluss“ fasste der Ministerrat am Montag. Wo Homeoffice nicht möglich ist, sollen voneinander getrennte Teams gebildet werden. Beim Parteienverkehr sollen der elektronische Kundenverkehrs verstärkt genützt und der direkte Kontakt mit Kundinnen und Kunden auf das unbedingt nötige Maß beschränkt werden.

Ansonsten ist für entsprechende Sicherheitsvorkehrungen (Plexiglas-Trennwände, telefonische Voranmeldungen etc.) zu sorgen. Die Hygieneregeln - Lüften, Mund-Nasen-Schutz, Abstand, Händewaschen, etc. - sind in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes einzuhalten. Dienstreisen, Besprechungen und Zusammenkünfte sollen auf das absolut notwendige Ausmaß reduziert werden.