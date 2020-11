Vier zivile Opfer nach Anschlag in Wien - Ein Täter tot

Bei dem Anschlag von laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) „mindestens einem islamistischen Terroristen“ am Montagabend in Wien sind vier Zivilpersonen und ein Täter Menschen ums Leben gekommen. Ein Attentäter, der mittlerweile identifiziert wurde, wurde im Zuge des Polizeieinsatzes erschossen. Dienstagfrüh befanden sich sieben Personen in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand. Insgesamt werden 17 Opfer des Angriffs in mehreren Spitälern behandelt.

Bei den zivilen Opfern handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer. Über die Identität der Betroffenen wurden keine Angaben gemacht. Zehn Personen haben mittlere bis leichtere Verletzungen. Dass Betroffene aus dem Spital entlassen werden, ist jedoch noch nicht absehbar, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds. Der bei dem Anschlag verletzte Polizist befindet sich demnach in „kritisch-stabilem“ Zustand. Die Situation sei auch psychisch herausfordernd: „Die Patienten stehen unter Schock.“

Nehammer sagte bei einer Pressekonferenz Dienstagfrüh, dass der Angreifer „Sympathisant der Terrormiliz IS“ gewesen sei. Das Innenministerium bestätigte Dienstagfrüh mehrere Hausdurchsuchungen „im Umfeld des Täters“. Es seien mehrere Personen festgenommen worden, hieß es aus dem Innenministerium gegenüber der APA. Ob der identifizierte IS-Sympathisant Komplizen hatte, ist dennoch weiter unklar. Wie der Sprecher des Innenministeriums, Harald Sörös, auf APA-Anfrage mitteilte, gehen die Behörden von maximal vier Tätern aus. Die Ermittlungen laufen „auf Hochtouren“, hieß es.

Nehammer bezeichnete den Anschlag als „völlig untauglichen Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu erschüttern“. Terror und Gewalt hätten keinen Platz in der Gesellschaft. Nehammer versprach „rasche Aufklärung“ und drückte den Angehörigen der Todesopfer seine Anteilnahme aus.

Die Behörden hielten ihre Warnungen, zuhause zu bleiben und insbesondere die Innenstadt zu meiden, aufrecht. Die Schulpflicht in der Bundeshauptstadt wurde für Dienstag ausgesetzt. Kinder sollen wenn möglich daheim gelassen werden. Ist dies nicht möglich, werden sie an den Schulen betreut.

Das Bundesheer stellt neben Soldaten für den Objektschutz und Teilen des Jagdkommandos zur Terrorismusbekämpfung auch gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung. Das Militär hat noch in der Nacht vollständig den Objektschutz in Wien übernommen und unterstützt und entlastet damit die Polizei.

Die Wiener Innenstadt ist nach dem Terroranschlag wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Wiener Linien sind seit Betriebsbeginn am Dienstag uneingeschränkt unterwegs, gab das Unternehmen bekannt. Alle Stationen - auch jene in der Wiener City - wurden wieder angefahren. Das wurde mit dem Einsatzstab im Innenministerium so vereinbart, so ein Sprecher.

Die Fahnen am Bundeskanzleramt und an der Präsidentschaftskanzlei sind seit Dienstagfrüh auf Halbmast gesetzt, teilte ein Sprecher der APA mit. Auch in allen Ministerien und öffentlichen Gebäuden werden die Flaggen auf Halbmast wehen. Abgesagt wurde das für Vormittag geplante Aufstellen des Christbaums auf dem Rathausplatz.

Der Angriff hatte gegen 20 Uhr in der Seitenstettengasse im belebten Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, in dem kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei lauem Wetter viele Menschen unterwegs waren. Nach dem ersten Notruf bei der Polizei und dem Eintreffen der Einsatzkräfte kam es in weiterer Folge zu Schießereien zwischen der Polizei und den Tätern.