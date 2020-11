Festival Wien Modern stemmt wegen Lockdown Onlineausgabe

Auch das Konzert zur Verleihung des Erste Bank Kompositionspreises an Matthias Kranebitter mit dem Klangforum im Wiener Konzerthaus wird auf diese Weise am 18. November mit Uraufführungen von Johannes Kalitze, Friedrich Cerha und Kranebitter selbst realisiert (Ö1 strahlt dieses am 23. November aus). Und schließlich kann so auch Klaus Langs Uraufführung „tönendes licht.“ mit den Wiener Symphonikern am 19. November im Stephansdom stattfinden (Ö1-Sendetermin ist hier der 24. November). „Wien Modern 2020 ist trotz des heute in Kraft tretenden Lockdowns nicht zu Ende“, unterstrichen die Organisatoren am Dienstag in einer Aussendung.