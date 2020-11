Mehr als nur ein „verlorenes“ Jahr für zwei Tiroler Radprofis

Innsbruck –Es war das erste Mal nach acht Jahren Pause, dass zwei Tiroler Rad-Profis auf der höchsten Stufe des Radrennsports (World Tour) in die Pedale treten. Und es hätte auch viel daraus werden sollen, zumal die Corona-Krise mit dem völlig überladenen 90-Tage-Kalender große Chancen für Patrick Gamper (Giro d’Italia) und Felix Gall (Vuelta) bereithielt. Doch am Ende fällt den beiden Neo-Profis der Rückblick schwer.

„Es war irgendwie ein verlorenes Jahr. Das erste richtige Lehrjahr als Profi fehlt mir jetzt. Ich hatte zwar Renn­einsätze, aber nicht so wie erhofft. Vor allem habe ich weniger Erfahrung gemacht als gewünscht“, sinniert Gall. Der Osttiroler Junioren-Weltmeister von 2015 verpasste krankheitsbedingt die derzeit noch laufende Vuelta, bestritt mit der Tschechien-Tour (78. Rang) und der Tour des Alpes Maritimes (62.) lediglich zwei Rundfahrten. Insgesamt absolvierte der 22-Jährige im ersten Jahr beim niederländisch-deutschen Team Sunweb 1450 Rennkilometer – im Vorjahr waren es mehr als dreimal so viele (4834).

Vor allem die wegen eines Infekts verpasste Spanienrundfahrt liegt Gall („Ich war schon sehr enttäuscht“) noch schwer im Magen. Wenn etwas Positives gesucht werden sollte, wurde man im Training fündig. „Vom Training her war das Jahr okay, ich habe mich durch die Bank in allen Bereichen verbessert“, sagte Gall während einer Wanderung in den Bergen rund um Lienz und ergänzte: „Dadurch, dass ich die Vuelta verpasste habe, kann ich früher trainieren.“