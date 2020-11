Tiroler Judo-Hoffnung Kraft bereit für das Debüt bei der Europameisterschaft

Nach Bronze bei der Staatsmeisterschaft greift Tirols Judo-Kämpferin Pia Kraft (blau) morgen bei der U 21-Europameisterschaft in Porec an.

Die gute Nachricht kam etwas überraschend und ist umso erfreulicher. Die 18-jährige Hallerin Pia-Jaqueline Kraft wurde für die Judo-U21-Europameisterschaft in Porec (CRO) nominiert und greift morgen erstmals ins Geschehen ein. Kommende Woche ist zudem ein Start in der U23-Kategorie geplant. „Eine gewisse Aufregung ist da“, erzählte die Sport-BORG-Schülerin, die sich auf der Matte beweisen will. Rückenwind gibt ihr die kürzlich errungene Bronze-Medaille (bis 70 kg) bei den Staatsmeisterschaften.