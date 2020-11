Psychosoziale Dienste: „Telefone laufen heiß“

Die Wiener Psychosozialen Dienste (PSD) haben nach dem Terroranschlag in der Innenstadt am Montagabend das Personal bei der Krisenhotline und dem Notdienst aufgestockt, um Hilfesuchende schnell unterstützen zu können. Weitere Verstärkung werde laufend organisiert: „Die Telefone laufen heiß. Wir bemerken seit letzter Nacht einen enormen, massiven Anstieg bei den Telefonaten“, sagte PSD-Chefarzt Georg Psota im APA-Gespräch.

Den ersten Schwung an Anrufern bemerkte man beim PSD gegen Mitternacht, dann wieder am Dienstag in der Früh, berichtete Psota. Die Gründe für die Kontaktaufnahme sind unterschiedlich: Bei einem Teil der Anrufer handle es sich um Menschen, die nicht dabei gewesen seien, „aber denen es schlicht und einfach Angst macht“, erzählte Psota. „Gerade in so einem schwierigen Jahr.“