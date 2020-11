Nach Anschlag in Wien: Rückkehr des IS in aufgeheizter Stimmung

Für den Berliner Kriminalanalysten Mark Hofmann war es „eher Glück“, dass es in Österreich nicht schon früher zu einem jihadistischen Anschlag gekommen ist. „Das islamistische Personenpotenzial ist auch in Österreich und in Wien hoch – bezogen auf die Bevölkerung sogar höher als in Deutschland“, sagte er der TT. Hofmann beobachtet in der Szene „im Moment eine aufgeheizte Stimmung“. In den ersten Monaten des Jahres war es ruhiger geworden – „auch die islamistische Szene ist in den Lockdown gegangen“. Dem IS sei es trotz zahlreicher Aufrufe nicht gelungen, Sympathisanten zu Anschlägen zu bewegen. Jetzt aber wirken die Anschläge in Frankreich und die Kampfrhetorik der Politik als Motivation und Inspiration für weitere Anschläge. „Terrorismus kommt in Wellen“, sagt Hofmann. Der Experte stellt klar, dass er es für richtig und alternativlos hält, sich entschlossen gegen Terrorismus zu stellen. Aber zugleich spiele die politische Rhetorik den Jihadisten in die Hände, nach dem Motto: „Seht her, die wenden sich gegen uns.“ Jihadisten streben ja einen Endkampf an, sagt Hofmann.