Reutte – So mancher Reuttener hat schon Augen gemacht, wenn er in den Osttiroler Bezirkshauptort eingefahren ist. Kurz nach der Ortstafel Lienz ist ein Werbeschild angebracht, auf dem die Namen der Hotels und Gasthöfe angeführt sind. Auch im Kriechtempo sind sie nicht alle abzulesen, so viele sind aufgelistet. Da tut man sich in Reutte um einiges leichter. Mohren, Hirschen, Krone, Wolke 7, Klause, Ammerwald – das war es schon. Lienz kann 1304 gewerbliche Betten ausweisen, Reutte 504 (nicht mitgerechnet Ferienwohnungen, Campingplätze, Privatzimmervermietung, Hütten etc).