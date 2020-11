Cluster und neue Strategien: Heime bleiben Corona-Problemzonen in Tirol

In drei Unterländer Alten- und Wohnheimen sind derzeit 66 Klienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. „Wir haben eine extrem herausfordernde Woche hinter uns, aber langsam zeigt sich wieder Licht am Ende des Tunnels“, sagt Hopfgartens Bürgermeister Paul Sieberer. Im Sozialzentrum des Ortes sind 24 Bewohner und 19 Mitarbeiterinnen positiv. Warum das Virus derart um sich gegriffen habe, sei nicht ganz klar. Als Ursache schließt Sieberer die Übersiedlung vom alten ins neue Gebäude am 21. Oktober aus. Vielmehr befürchtet er, dass der erhöhte Besucherandrang im neuen Sozialzentrum ein Auslöser dafür war. „Die Übersiedlung war generalstabsmäßig geplant und alle haben sich an die Auflagen gehalten“, versichert Sieberer. Auch bei den Besuchern habe man natürlich auf die Einhaltung der Covid-Auflagen gepocht, „doch ob sich im Zimmer dann alle daran halten, ist schwierig nachzuvollziehen“, sagt Sieberer.