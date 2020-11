Innsbruck – Für den Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten sind politische Zusagen wieder einmal nicht eingehalten worden. „Wir wurden darüber informiert, dass alle Schüler der Berufsschulen den fachpraktischen Unterricht und die Laboreinheiten ab 4. November in Kleingruppen geblockt am Schulstandort besuchen dürfen.“ Alle anderen Gegenstände würden jedoch im Fernunterricht („Distance- Learning“) vermittelt werden. Walser kritisiert nicht nur das E-Learning für Berufsschüler an sich, sondern vor allem die mangelnde Ausstattung dafür.