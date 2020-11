So schön kann Freeriden sein: Die beiden Bilder zeigen Szenen, die für die Tiroler„Blind Bend“-Filme vor 20 Jahren gedreht wurden.

Ein Urgestein lässt nicht so einfach locker. Deshalb gibt Harry Putz (46) auch noch nicht auf und hofft, dass sein neuer Film aus altem Archiv-Material der Tiroler Freeride-Szene heuer doch auf die große Leinwand kommt. Die Lustmacher in Kino-Format gehören zum Saisonstart wie der erste Schnee. Das war nicht immer so.