Nach einem nächtlichen Unfall wurde ein Pkw am Straßenrand abgestellt, was wegen der Nähe zu einer Kreuzung eine Strafe zur Folge hatte.

Ehenbichl, Reutte – Den Füssener Insassen eines Autos war schon im Moment des Aufprallgeräusches klar, was passiert war. Eine Katze war direkt vor ihr Auto gelaufen und vom Wagen erfasst worden. Das konnte nicht gutgegangen sein. Die Lenkerin, die auf der L260 von Weißenbach kommend in Richtung Ehenbichl unterwegs gewesen war, stoppte das Auto an der Unfallstelle, die Polizei wurde verständigt.