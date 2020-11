Opposition in Georgien boykottiert Arbeit im neuen Parlament

Nach der Wahl in Georgien will die Opposition die Arbeit im Parlament boykottieren. „Wir Oppositionsparteien verzichten angesichts der Wahlfälschungen auf unsere Mandate im Parlament“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die Medien zufolge am Dienstag in der Hauptstadt Tiflis verabschiedet wurde. Die neue Volksvertretung wäre somit bei wichtigen Entscheidungen quasi lahmgelegt. Der Haushalt kann etwa nur mit den Stimmen der Opposition im Parlament verabschiedet werden.