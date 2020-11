Trump gegen Biden: Wer wird nächster US-Präsident?

In der Nacht auf Mittwoch steuern die USA auf den Showdown eines monatelangen Wahlkampfs hin. Bei der Präsidentenwahl wird der republikanische Amtsinhaber Donald Trump (74) vom Demokraten Joe Biden herausgefordert. In den Umfragen liegt der 77-jährige Biden klar vorne, doch ist es wegen der hohen Anzahl von Briefwahlstimmen unklar, ob der Sieger bereits in der Wahlnacht feststehen wird.

Die ersten Wahllokale haben an der US-Ostküste schon seit 6.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) geöffnet. Angesichts der Corona-Pandemie mit über 231.000 Toten in den USA gaben in den vergangenen Wochen allerdings fast 100 Millionen Früh- und Briefwähler ihre Stimme bereits ab - oder knapp drei Viertel aller Wähler, die 2016 teilnahmen. Experten rechnen diesmal mit einer Rekordbeteiligung von rund 150 Millionen Wählern. Traditionell kommt eine hohe Wahlbeteiligung den Demokraten zugute. Noch ist aber unklar, wie Trump bei einem knappen Ergebnis am Wahltag reagieren wird. Im Vorfeld der Wahl hatte er immer wieder die Briefwahl verteufelt und offen gelassen, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird. Trump signalisierte, dass seine Anwälte bereits in Stellung sind. Fragen, ob er einen friedlichen Machtwechsel unterstützen würde, ließ er offen.