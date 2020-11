Neuer Präsident Nordzyperns traf zypriotischen Präsidenten

Nach dem Machtwechsel in der türkischen Republik Nordzypern ist der neue Präsident Ersin Tatar zum ersten Mal mit dem Präsidenten der Republik Zypern, Nikos Anastasiades, zusammengetroffen. Bei dem informellen Treffen in der von den Vereinten Nationen überwachten Pufferzone zwischen dem Norden und dem Süden der geteilten Mittelmeerinsel bekannten sich Tatar und Anastasiades nach UNO-Angaben am Dienstag zu einer neuen Friedensinitiative der Vereinten Nationen.