Theater und Oper digital: Inszenierungen im TV und online

Streaming ersetzt das Liveerlebnis nicht - darüber waren sich Theatermacher und Theaterbesucher während des ersten Lockdowns einig. Und doch gibt es in den kommenden Wochen für Fans der darstellenden Künste wieder keine anderen Alternativen als Aufführungen im Fernsehen oder im Stream.

verfügbar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, die Übertragungen sind 24 Stunden lang abzurufen. Der für Dienstag geplante Start ging allerdings daneben. Die am 31. Oktober aufgenommene Vorstellung von Dmitri Tcherniakovs „Eugen Onegin“-Inszenierung wie vorgesehen auszuspielen, war „in Anbetracht der derzeitigen Sicherheitslage in der Wiener Innenstadt (...) technisch nicht möglich“, hieß es. Man hat die Übertragung daher auf Freitag, 6. November, verschoben.

So wird am Mittwoch mit Benjamin Brittens „A Midsummer Night‘s Dream“ (Musikalische Leitung: Simone Young, Inszenierung: Irina Brook) in der Vorstellung vom 2. Oktober 2019 gestartet. Für Donnerstag ist dann „Cavalleria rusticana“ / „Pagliacci“ von Montag vorgesehen - also der Mitschnitt just jenen Abends, an dem in der Innenstadt das Terrorattentat stattfand, in dessen Folge die Gäste der Vorstellung nach deren Ende noch bis kurz vor Mitternacht im Haus verbleiben mussten.

Wie schon im ersten Lockdown bietet das Portal nachtkritik.de einen Onlinespielplan an. Auf ihm sieht man allerdings, dass das digitale Programm erst wieder im Hochfahren ist. Für Mittwoch finden sich hier neben dem Angebot des österreichischen „aktionstheater ensemble“ („Bürgerliches Trauerspiel. Wann beginnt das Leben“) noch Liveperformances aus München, Vorstellungen des Maxim Gorki Theaters in Berlin und das Angebot der „Akademie für Theater und Digitalität“ am Theater Dortmund.

Nicht nur im Stream gibt es in den kommenden Wochen Theater zu sehen. Der Fernsehsender 3sat zeigt unter anderem zwei Inszenierungen vom Berliner Theatertreffen 2020: Am Samstag (7. November) ist „Der Menschenfeind“ in der Regie von Anne Lenk vom Deutschen Theater Berlin zu sehen, am 14. November folgt Alexander Giesches Inszenierung „Der Mensch erscheint im Holozän“ vom Schauspielhaus Zürich. Die Inszenierung nach der Erzählung von Max Frisch ist Anfang Oktober in Österreich mit dem Nestroy-Preis 2020 als Beste Aufführung im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden.