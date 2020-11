Zäher Kampf um US-Präsidentschaft zwischen Trump und Biden

Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden haben sich bei der US-Präsidentschaftswahl ein hartes Rennen um die Swing States geliefert. Trump setzte sich laut Nachrichtenagentur AP in den wichtigen Swing States Ohio und Iowa sowie in Florida durch. Dadurch konnte Trump auf den zuvor deutlich in Führung gegangenen Biden aufholen. Dieser bekam indes Minnesota zugesprochen. Damit liegt Trump bei 174 Wahlleuten, Biden bei 223.